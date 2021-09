Aeroporto Malpensa colpito dal maltempo. Nuove perturbazioni sull’Italia nel weekend

editato in: da

(Teleborsa) – Un violento nubifragio ha colpito ieri sera la Lombardia fra le 19 e le 21, causando allagamenti e costringendo alla temporanea chiusura l’aeroporto dio Malpensa. In meno di due ore caduti 87 millimetri d’acqua quando in mesi di maggiore piovosità come aprile e maggio ne sono caduti 75 al mese.

Tre ore di fermo per l’aeroporto internazionale di Milano, che è stato poi riaperto solo dopo la ripulitura delle piste allagate. Numerosi i disagi per i viaggiatori in arrivo e diversi aerei dirottati su altri scali. La perturbazione ha provocato allagamenti e decine di persone sono rimaste intrappolate nelle auto. Squadre dei vigili del fuoco in azione con canotti da rafting, per estrarre le persone dalle auto e soccorrere i viaggiatori in arrivo all’aerostazione, in strada e nei sottopassi.

La pioggia intensa ha colpito anche Milano, dove si sono registrati allagamenti di sottopassi e rami caduti, ma non è scattata l’emergenza come a Malpensa e non si registrano criticità.

L’ondata di maltempo che ha investito l’Italia era ampiamente attesa e si sposterà verso il centro nelle prossime ore. Una doppia perturbazione di origine atlantica farà arretrare l’anticiclone, offrendo un assaggio di autunno. La prima perturbazione ha investito con violenza il Nordovest, l’arco alpino, Emilia Romagna e Toscana, per poi arrivare nel Triveneto e scendere verso Lazio, Umbria e Marche. Nel corso del weekend giungerà una seconda perturbazione ad investire il Nord e la Toscana.