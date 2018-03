Aeroporto Malpensa, accordo SEA-Busitalia Simet per intermodalità su gomma

editato in: da

(Teleborsa) – L’Aeroporto di Milano Malpensa diventa hub per il nord-ovest per la intermodalità su gomma, Grazie all’accordo tra SEA, società di gestione dei due scali di Malpensa e Linate, e Busitalia Simet, azienda che fa capo alle Ferrovie dello Stato, tutti i giorni lo scalo varesino sarà collegato alle principali città dalla Liguria al Veneto passando per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Il servizio, denominato Busitalia Fast, metterà in connessione il terminal passeggeri di Malpensa con Aosta, Torino, Novara, Genova, Savona, Ventimiglia, Verona, Padova e Venezia. Busitalia Fast propone ogni giorno collegamenti con 16 regioni italiane e oltre 100 città fra Italia e Germania effettuati con una flotta di 60 autobus di ultima generazione.