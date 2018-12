Aeroporto Leonardo da Vinci: premiata la valorizzazione del Made in Italy

editato in: da

(Teleborsa) – L’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma raccoglie i frutti dell’impegno costante nella valorizzazione del Made in Italy. “Attimi by Heinz Beck”, ristorante dell’area “E” riservata all’imbarco dei passeggeri Extra Schengen, si è infatti aggiudicato il prestigioso premio internazionale “The World’s Best Restaurant Selection” de “La Liste”, che dopo un’attenta analisi lo ha selezionato tra oltre 16mila ristoranti in 165 paesi.

Tutto grazie alla lungimiranza di Aeroporti di Roma, che negli ultimi anni ha investito su di una costumer experience che desse lustro alle eccellenze italiane, dando alla zona “E” dell’hub aeroportuale, proprio quella che ospita “Attimi”, una connotazione prettamente italiana, mirata alla valorizzazione dei prodotti nostrani.

Anche attraverso queste accortezze, l’aeroporto di Fiumicino ha conseguito il Best Airport Award 2018, classificandosi primo tra i 20 scali europei per l’alta qualità dei servizi ai viaggiatori.