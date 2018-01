Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, Livio Fenati cooptato nel CdA

(Teleborsa) – Il Dott. Livio Fenati è stato cooptato nel Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. in sostituzione del Consigliere Indipendente Arturo Albano, che aveva rassegnato le proprie dimissioni in data 30 ottobre 2017.

Detta nomina è stata unanimemente approvata dall’organo amministrativo in considerazione del fatto che l’amministratore uscente era stato estratto da una lista di minoranza che non presentava ulteriori candidati. Al riguardo si è ritenuto opportuno, pur in assenza di specifiche previsioni statutarie o normative sul punto, cooptare un amministratore riconducibile alle minoranze in linea con le previsioni statutarie disciplinanti il rinnovo cariche.

Il Dott. Livio Fenati non detiene partecipazioni in Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.