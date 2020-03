Aeroporto Guglielmo Marconi Bologna chiude bilancio in forte crescita

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, riunitosi oggi sotto la Presidenza di Enrico Postacchini, ha approvato il Bilancio 2019, che chiude con ricavi consolidati pari a 125,1 milioni di euro, +9,7% rispetto al 2018, un EBITDA di 44,9 milioni di euro, (+16,1%) ed un utile netto consolidato pari a 20,9 milioni di euro (+16,3%).

Il 2019 è stato un anno di forte crescita per l’Aeroporto Marconi di Bologna, che supera per la prima volta quota 9 milioni di passeggeri, con una crescita del 10,5% sul 2018.

Per prudenza rispetto all’eccezionalità dell’emergenza sanitaria Covid-19 la proposta di destinazione dell’utile di esercizio della Capogruppo è per il 5% a riserva legale e per il restante 95% a riserva straordinaria.