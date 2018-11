Aeroporto Genova, via libera dal CIPE a piano investimenti da 12,9 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Il CIPE ha dato parere positivo al piano quadriennale degli interventi per 12,9 milioni di euro di investimenti da parte della società Aeroporto di Genova SpA nel triennio 2016-2019.

Una notizia decisamente positiva per lo scalo genovese, strategico sia per la Liguria sia per il Basso Piemonte, che potrà così avviare interventi, nel breve e medio periodo, di ampliamento del terminal, manutenzione straordinaria su fabbricati e piazzali di sosta e pista, efficientamento tecnologico e opere di collegamento intermodale con la stazione ferroviaria di Genova Cornigliano.

Lo ha annunciato il viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi partecipando alla seduta del CIPE, Comitato interministeriale programmazione economica. “L’aeroporto di Genova è fondamentale per garantire un efficace sistema di collegamento nazionale e internazionale, anche dal punto di vista turistico, alla Liguria, esigenza resa ancor più cogente nel post crollo del viadotto Morandi”, ha affermato Rixi.