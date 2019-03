Aeroporto Genova, “parte” il volo Ernest per Kiev

editato in: da

(Teleborsa) – Dal “Cristoforo Colombo” di Genova nuovo volo Ernest Airlines per Kiev, capitale dell’Ucraina. Inizialmente collegamento settimanale fino al 30 marzo, diventerà bi-settimanale dal 2 aprile. Durante le prime due settimane, il volo, operato con Airbus A320, parte da Genova alle 12,45 per raggiungere Kiev alle 15,45 (le 14,45 in Italia). In senso inverso, arrivo a Genova alle 12,20 con partenza dall’Ucraina alle 10,30. Da aprile, invece, l’Airbus Ernest sarà in partenza da Genova alle 13,00 con arrivo alle 16,50, ora locale. Kiev-Genova: 09,30-11,25.

“Puntiamo ad accrescere le opportunità che diamo ai nostri passeggeri di raggiungere più destinazioni, e siamo molto lieti di poterlo fare offrendo un servizio di altissima qualità e con aerei nuovissimi – ha detto Ilza Xhelo, Chief Commercial Officer di Ernest – e appunto l’apertura del volo Genova-Kiev conferma la fase di veloce espansione che sta vivendo la nostra Compagnia. L’Ucraina è un mercato sempre più interessante, in costante crescita, che ci porterà in questo 2019 a operare ben 11 rotte dall’Italia, 7 delle quali non sono servite da nessun altro vettore”.

“Questo volo rappresenta una grande novità per l’aeroporto, che da oggi è collegato con Kiev, questo con l’Ucraina, sia per il business, sia per il traffico incoming – ha commentato Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova – poiché nel 2018 il numero di arrivi turistici dall’Ucraina è cresciuto di oltre il 16%, superando quota 50.000 in tutto il territorio regionale. Siamo anche fiduciosi che questo nuovo volo possa portare numerosi crocieristi da Kiev a Genova e Savona, dove potranno imbarcarsi sulle navi da crociera in partenza dai porti liguri”.

Ernest Airlines, con sede a Milano, è la prima low cost italiana con sede nel capoluogo lombardo. Fondata nel 2015 da un gruppo di investitori svedesi e italiani, la compagnia dispone di una flotta Airbus A320. Ernest Airlines ha iniziato ad operare offrendo voli diretti dall’Italia all’Albania, per poi espandere le rotte nei mercati Italia-Ucraina. Nel 2019 Ernest opererà su 21 rotte internazionali da 11 aeroporti italiani.