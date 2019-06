Aeroporto Genova, avvertimento ENAC su possibili disagi per lavori Ponte Morandi

editato in: da

(Teleborsa) – L’ENAC mette in guardia i passeggeri dell’Aeroporto di Genova su possibili disagi per raggiungere lo scalo nella giornata di venerdì 28 giugno 2019, relativi ai lavori di demolizione di Ponte Morandi, che hanno indotto le autorità locali ad adottare modifiche alla viabilità cittadina.

Il motivo è la demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 del Viadotto Polcevera (anche detto Ponte Morandi). Dalle ore 7 fino al termine dell’intervento potrebbero verificarsi rallentamenti e disagi alla circolazione stradale in alcune aree della città.

In particolare, i collegamenti da e per l’Aereoporto di Genova non subiranno variazioni, ma l’ENAC invita i passeggeri diretti in aeroporto a programmare i trasferimenti con largo anticipo e utilizzare i mezzi pubblici al fine di migliorare la viabilità.