Aeroporto Fiumicino, inaugurata la nuova lounge di Star Alliance

(Teleborsa) – Inaugurata oggi all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino la nuova premium lounge di Star Alliance, la più grande alleanza globale di compagnie aeree.

In totale sono 17 i vettori membri di Star Alliance che servono Roma con voli non-stop verso 25 destinazioni in 20 Paesi. Salgono così a sette le lounge brandizzate Star Alliance nel mondo (Buenos Aires, Los Angeles, Nagoya, Parigi, Rio de Janeiro, Roma e San Paolo).



Da domani, 29 giugno, la nuova Lounge accoglierà i passeggeri di First e Business Class di Star Alliance ed i titolari della carta Star Alliance Gold.

Situata al primo piano dell’area di imbarco D del Terminal 3, la lounge, nata da una collaborazione con Aviapartner e Aeroporti di Roma per rinnovare uno spazio pre-esistente, offre un’esperienza unica tipica di ciascun Paese. A Roma, il design italiano degli arredi dona all’ambiente un aspetto elegante, moderno e raffinato, oltre a offrire spazi funzionali per lavorare, rilassarsi o socializzare. Il tutto va di pari passo con l’eccezionale esperienza gastronomica italiana. Fra le altre dotazioni, la connessione Wi-Fi gratuita e prese elettriche standard e USB, oltre ad uno spazio riservato per effettuare telefonate.

La lounge offre anche un facile accesso ai gate di partenza per i voli dei vettori membri dell’Alleanza diretti verso destinazioni europee dell’area Schengen.

“Star Alliance si è posta quale obiettivo generale il miglioramento dell’esperienza di viaggio del cliente e l’offerta del prodotto ‘premium lounge’ è parte integrante di questa strategia”, ha dichiarato Christian Draeger, Vice President Customer Experience di Star Alliance.

“Migliorare la qualità dei servizi offerti è il nostro impegno primario”, ha affermato Ivan Bassato, Direttore Airport Management di Aeroporti di Roma, aggiungendo “abbiamo lavorato insieme ad Aviapartner e Star Alliance per realizzare uno spazio innovativo e funzionale, che conferma gli elevati standard di qualità raggiunti da Fiumicino”. In effetti, proprio alcuni giorni fa lo scalo è stato premiato dall’Airport Council International per il Best Airport Award 2018.