Aeroporto Fiumicino, focus su cliente con shopping e ristorazione

editato in: da

(Teleborsa) – Nuovo riconoscimento per l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino che, dopo il premio quale miglior aeroporto dell’anno, si propone anche come polo distintivo del Made in Italy. E lo fa con il riconoscimento “The World’s Best Restaurant Selection”aggiudicato al ristorante “Attimi by Heinz Beck” del famoso chef tedesco che valorizza la cucina ed i prodotti italiani.

In occasione dell’evento, Teleborsa ha intervistato Ugo De Carolis, amministratore delegato di AdR, la società parte del gruppo Atlantia che gestisce lo scalo Leonardo da Vinci di Fiumicino.

“E’ importante per noi aver cura del nostro passeggero”, ha affermato il manager, ribadendo “è la nostra missione e, quindi, uno dei vari modi di coccolare i nostri passeggeri”.

“Oltre allo shopping di altissima qualità – ha spiegato – c’è anche il cibo di alta qualità e il ristorante di Heinz Beck è una delle principali testimonianze”.