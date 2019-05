Aeroporto Firenze, notificata ad ART avvio consultazione utenti per modifica diritti aeroportuali

editato in: da

(Teleborsa) – L’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) comunica che la Società Toscana Aeroporti S.p.a., gestore aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze Peretola, ha notificato l’apertura della procedura di consultazione degli utenti per la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali – secondo il modello 3 adottato dall’Autorità per gli aeroporti con traffico inferiore ad un milione di passeggeri l’anno – da applicarsi nel periodo tariffario 2019-2022, e indicando di aver programmato l’avvio della procedura medesima per il giorno 24 maggio 2019.

Toscana Aeroporti ha presentato ad ART il documento di consultazione che la stessa società metterà a disposizione degli utenti aeroportuali in lingua italiana e inglese.

La società di gestione dell’aeroporto di Firenze provvederà pertanto a dare formale comunicazione agli utenti e alle loro associazioni dell’apertura della consultazione, delle modalità di accesso al documento di consultazione che il gestore è tenuto a presentare a supporto della proposta di revisione dei diritti aeroportuali, nonché delle modalità con le quali gli utenti potranno chiedere chiarimenti e precisazioni nel periodo temporale intercorrente tra l’apertura della consultazione e lo svolgimento dell’audizione pubblica, programmata per il giorno 27 giugno 2019.

ART si riserva di partecipare alla suddetta audizione pubblica con propri rappresentanti.