Aeroporto Eindhoven, in Olanda dal check-in alla partenza operazioni “made Sita”

(Teleborsa) – Viggo, unico operatore di terra all’Aeroporto olandese di Eindhoven, ha implementato sullo scalo l’Airport Management System di SITA (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques fondata nel febbraio 1949 da undici compagnie aeree al fine di realizzare un’efficienza dei costi delle infrastrutture condivisa combinando le loro reti di comunicazione, n.d.r.). SITA si occupa appunto della gestione dello scalo, nel Sud dei Paesi Bassi, che è uno degli aeroporti regionali a maggior crescita in Europa. L’aeroporto di Eindhoven nel 2018 ha accolto 40 mila voli con un movimento di circa 6,3 milioni di passeggeri.

Il sistema di SITA permette così un coordinamento efficiente delle operazioni, assicurando un monitoraggio continuo e tempestività di intervento sulla consegna e lo spostamento dei velivoli e sulle operazioni di rampa eseguite “lato volo” dalle compagnie aeree. Grazie a Airport Resource Manager il sistema consente inoltre di tracciare le attività di uno staff di oltre 500 persone.

“Per operare alla massima efficienza è fondamentale che ogni aeroporto e ogni operatore di terra abbiano una visione globale in tempo reale di quello che sta accadendo in aeroporto – ha detto Sergio Colella, Presidente Europa di SITA – e il nostro Airport Management System fornisce questa visione: è per noi motivo di grande soddisfazione vedere come la nostra tecnologia supporti le attività di uno degli aeroporti più efficienti d’Europa”.

“Airport Management System di SITA ci dà nuove funzionalità e maggiore efficienza – ha da parte sua commentato Martijn Limburg, Managing Director di Viggo – consentendoci di avere una visione integrata in real-time delle operazioni, sia nel terminal che lato volo. Il sistema di SITA ci aiuta a garantire prestazioni puntuali, rendendo più efficace l’uso di tutte le nostre risorse con l’impostazione di tempistiche uniformi.

SITA e Viggo lavorano insieme da molti anni. Grazie a questa collaborazione, la soluzione di SITA si combina così con le conoscenze operative e l’esperienza di Viggo con il risultato di un’implementazione di successo, che fornisce ai clienti un controllo reale e un quadro generale delle operazioni giornaliere.

Dal 2020 la tecnologia di SITA sarà implementata anche sull’aeroporto di Lelystad, il nuovo scalo aereo regionale dei Paesi Bassi

sull’isola di Flevopolder, nella provincia di Flevoland.