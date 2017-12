Aeroporto di Taranto – Grottaglie, iniziati lavori potenziamento infrastrutture

(Teleborsa) – Sono iniziati i lavori all’Aeroporto di Taranto Grottaglie, previsti nell’ambito del progetto “Test Range – Infrastrutturazione destinata all’insediamento di attività industriali orientate alla sperimentazione e test di nuove soluzioni aerospaziali”.

Gli interventi, spiega Aeroporti di Puglia, il cui progetto esecutivo è stato approvato dall’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – lo scorso 12 ottobre, prevedono la realizzazione delle seguenti opere: manutenzione straordinaria Hangar One e Hangar Two; ampliamento piazzale aeromobili “D” e adeguamento dei raccordi “D” e “I”; nuovo tronco nord della via di rullaggio “T” e raccordo “F”.

I lavori sono stati aggiudicati, per un importo complessivo di 10.239.639,64 euro all’ATI – Associazione Temporanea di Imprese – costituita dal Consorzio Stabile Infratech (capogruppo) e da Bollita s.r.l.

Con questi lavori l’aeroporto di Taranto Grottaglie compie un nuovo passo in avanti sul piano del potenziamento e della qualificazione delle proprie strutture che ne fanno la più importante infrastruttura strategica a livello nazionale ed europeo nel settore dell’aerospazio destinata alla sperimentazione, alla ricerca e allo sviluppo di prodotti aeronautici, con particolare riguardo agli aeromobili a pilotaggio remoto.