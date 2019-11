Aeroporto di Puglia, presentato volume su maxi emergenze scali

editato in: da

(Teleborsa) – Presentato stamani, nel corso di un affollato incontro tenutosi nella sala conferenza dell’aeroporto Karol Wojtyla di Bari, il volume “Maxi emergenza – Prevenzione e gestione dell’incidente aeronautico”.

Alla manifestazione, cui hanno preso parte autorevoli rappresentanti delle Istituzioni, degli Enti di Stato e del comparto aeronautico, sono intervenuti, il Presidente del Comitato Regionale Protezione Civile, Ruggiero Mennea, il Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile e il Direttore Generale di Aeroporti di Puglia, Marco Catamerò.

L’incontro è stato aperto dagli autori del volume, Cosima Nastasia, Safety Manager di Aeroporti di Puglia, e Gaetano Dipietro, Direttore Centrale Operativa del 118 Bari BAT, che nel loro intervento hanno sottolineato l’importanza dell’approccio multidisciplinare a un sistema molto complesso, quale è per natura un aeroporto, alla cui funzione sovraintendono norme e regolamenti che devono innanzitutto garantire la massima sicurezza delle operazioni aeroportuali e con esse la salvaguardia della vita umana.

Antonio Vasile, Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, nel portare i saluti del Presidente Tiziano Onesti, impossibilitato a partecipare alla manifestazione, ha ringraziato gli autori del volume e tutti i partecipanti che con la loro presenza hanno sottolineato l’importanza del tema trattato. “Il libro – ha affermato Vasile – rappresenta uno strumento di lavoro prezioso per quanti sono chiamati a operare in un settore strategico, ma al tempo stesso così delicato, quale è il trasporto aereo. Le esperienze maturate in questi anni, che con la puntuale attività di formazione e con il miglioramento dei processi organizzativi interni sono alla base degli eccellenti risultati raggiunti, fanno sì che Aeroporti di Puglia, anche in ambito safety, sia divenuto modello di riferimento e una delle realtà più brillanti del sistema aeroportuale nazionale. Un traguardo reso possibile dall’impegno, dalla dedizione e dalle alte competenze professionali delle donne e degli uomini di Aeroporti di Puglia. Con questo volume, che è stato distribuito a tutto il personale di Aeroporti di Puglia, vogliamo promuovere la cultura della safety e stimolare l’interesse di tutti gli operatori al tema della prevenzione. Oltre che per i motivi sin qui esposti – ha concluso il Vice Presidente – l’eccellente lavoro dell’ingegner Nastasia, e del dottor Dipietro, assume anche un grande significato quale dimostrazione concreta della grande sensibilità e vicinanza del Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Puglia nei confronti del proprio personale e di iniziative che ne attestino competenze professionali e doti umane”.