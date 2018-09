Aeroporto di Perugia, partnership con Trenitalia

editato in: da

(Teleborsa) – All’Aeroporto di Perugia, i passeggeri da oggi (17 settembre 2018) possono rivolgersi alla biglietteria dell’aerostazione per acquistare biglietti Trenitalia per qualsiasi destinazione. E’ il risultato della partnership che SASE, società di gestione del San Francesco, ha stipulato con Trenitalia per agevolare i viaggiatori che usano la intermodalità tra volo e transfer ferroviario.

“Grazie ad un apposito monitor collocato presso l’area arrivi del terminal – si legge in una nota di SASE – gli utenti dell’aeroporto potranno consultare in tempo reale gli orari dei treni in arrivo ed in partenza dalla stazione ferroviaria di Perugia”. L’aeroporto è collegato con la stazione ferroviaria di Perugia da un servizio di autobus: “Con un unico biglietto – prosegue la società di gestione dell’aeroporto – è possibile acquistare la combinazione treno+bus per andare e tornare dall’aeroporto internazionale dell’Umbria, situato in località Sant’Egidio, a metà strada tra Perugia ed Assisi”.

Il servizio bus, in partenza e arrivo dal piazzale antistante la stazione di Perugia, è svolto da Acap in funzione di decolli e atterraggi.