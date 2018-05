Aeroporto di Milano-Bergamo, ok dell’assemblea di SACBO a bilancio

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di SACBO, società che gestisce l’Aeroporto di Orio al Serio, ha approvato il progetto di bilancio del gruppo relativo all’esercizio 2017, varato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta svoltasi il 29 marzo scorso, che riporta un utile netto superiore a 13 milioni di Euro, in linea con l’esercizio precedente.

Il risultato netto della capogruppo Sacbo S.p.A. è risultato pari a 12,722 milioni che l’assemblea degli azionisti, accogliendo la proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deciso di destinare nella misura di 6,34 milioni (pari al 50% circa dell’utile, equivalente a 1,79 euro per azione) a titolo di dividendo e il restante (6,38 milioni) a riserva straordinaria.

Gli utili spettanti a SACBO, per un valore di azioni proprie pari al 3% e corrispondenti a 199.866,56 euro, verranno distribuiti agli azionisti in proporzione alle quote possedute.