Aeroporto di Genova scommette su raddoppio traffico: il Direttore Generale Piero Righi a TLB

(Teleborsa) – L’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova ha solide prospettive di crescita e già da tempo ha iniziato a registrare un aumento del traffico, che si prevede possa raddoppiare nel giro di pochi anni, anche per effetto del business crocieristico. Lo ha detto Piero Righi Direttore Generale Aeroporto di Genova, in una intervista rilasciata a Teleborsa.

Aeroporto di Genova, un mese e mezzo dopo il crollo del Ponte Morandi

“Certamente abbiamo registrato qualche conseguenza indiretta delle maggiori difficoltà di accesso all’aeroporto, ma questo non ha frenato una crescita che è ormai vivace da diversi mesi e anche nel mese di agosto abbiamo registrato una cifra superiore al 26% rispetto all’anno scorso“.

Cristoforo Colombo come “City Airport” della Liguria. Quali sfide si propone?

“Il concetto di City Airport è un concetto di vicinanza al territorio, perché questa è un’infrastruttura appunto al servizio del territorio, e questo riguarda tanto la vicinanza fisica, quanto la vicinanza alla comunità. Lo stesso supporto che abbiamo dato a seguito del crollo con la messa a disposizione di alcune aree per la realizzazione di una viabilità secondaria al servizio dei mezzi pesanti ne è la riprova, per cui vogliamo essere vicini al territorio che ci ospita”.

I collegamenti con l’aeroporto sono migliorabili?

“Certamente, dobbiamo far leva sostanzialmente anche sui mezzi pubblici e sull’intermodalità. Attualmente abbiamo concordato con AMT, che è la società di trasporto pubblico di Genova, l’intensificazione delle corse con l’autobus, sia verso la stazione di Sestri, sia verso la città, proprio per superare le difficoltà conseguenti al venir meno del viadotto sul Polcevera”.

Genova, Aeroporto sul mare, anche porto naturalmente. Rapporti col mondo crocieristico, col turismo navale. C’è una stretta connessione

“Certamente è una delle aree su cui stiamo lavorando e che hanno delle prospettive molto buone, perché le due società di crociere hanno dei progetti di investimento significativi su Genova e sulla Liguria, per cui ci aspettiamo di incrementare significativamente questo segmento di traffico”.

Prospettive di sviluppo a medio e lungo termine dell’Aeroporto?

“L’aeroporto ha l’ambizione di arrivare ad un raddoppio del suo volume complessivo in un numero di anni ragionevole e questo è un grosso sforzo per l’aeroporto, ma ci sono tutti i presupposti sia commerciali sia di sviluppo infrastrutturale. Abbiamo un piano di sviluppo che prevede l’ampliamento dell’aerostazione per consentire di accogliere questi passeggeri in più, che ci aspettiamo e che già in alcuni giorni della settimana riscontriamo esserci sull’aeroporto. Per cui il programma sarà realizzare già dal prossimo anno degli ampliamenti parziali dell’aerostazione, un programma di sviluppo a medio termine che consenta di soddisfare la maggiore domanda di trasporto che registriamo ormai con continuità da diversi mesi a questa parte”.