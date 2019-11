Aeroporto di Genova, prosegue il trend positivo: traffico passeggeri +10% ad ottobre

editato in: da

(Teleborsa) – Sorprende ancora l’Aeroporto di Genova, con un traffico in crescita ad ottobre. Il mese appena trascorso si è chiuso con un incremento di passeggeri del 10% rispetto allo stesso mese del 2018. A trainare la crescita è ancora il traffico internazionale, che ha registrato un aumento del 14,4%, mentre i passeggeri dei voli nazionali sono aumentati del 6,2%. A contribuire al trend positivo sono stati i nuovi collegamenti introdotti quest’anno (come il nuovo volo per Mosca di Pobeda, quello per Vienna di LEVEL e quelli per Kiev e Tirana di Ernest Airlines, con questi ultimi che peraltro proseguiranno anche nella stagione invernale), uniti a una generale crescita del riempimento medio dei voli. Con la ripresa autunnale e del traffico business, positivo anche il dato aggregato sui principali hub europei, in particolare quelli di Amsterdam, Monaco, Francoforte e Roma.

“Siamo soddisfatti dell’andamento del traffico passeggeri, che anche nel mese di ottobre ha registrato un trend estremamente positivo. – commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova – L’incremento dei passeggeri sui voli internazionali è un segnale positivo anche sul fronte del turismo verso la nostra regione. In generale, la stagione Summer che si è appena conclusa ha registrato una forte crescita nel numero dei passeggeri: merito dei nuovi voli, ma anche del nuovo collegamento con la ferrovia. Il servizio treno+Flybus, inaugurato lo scorso maggio, ha riscosso un enorme successo e sta contribuendo ad ampliare il nostro bacino d’utenza verso le Riviere di Ponente e di Levante, rendendo il nostro aeroporto più attrattivo per i viaggiatori e quindi più competitivo nei confronti delle compagnie aeree”.

Il mese di ottobre segna la prosecuzione di un percorso di crescita avviato lo scorso anno. Nei primi 10 mesi del 2019 l’Aeroporto di Genova ha registrato un aumento di passeggeri del 5,9%. Da gennaio a settembre la crescita è stata del 5,5%, superiore alla media nazionale del 4,3%. Un dato, quello del “Cristoforo Colombo” ancora migliore se confrontato con la media degli scali compresi tra 1 e 3 milioni di passeggeri all’anno, che nei primi 9 mesi dell’anno hanno segnato un aumento di traffico del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2018. Con 191.698 passeggeri in arrivo e in partenza, inoltre, agosto 2019 è stato il mese record nella storia dell’Aeroporto di Genova, superando il mese precedente (che aveva fatto registrare 179.997 passeggeri).