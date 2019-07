Aeroporto di Genova, inaugurata terrazza passeggeri

editato in: da

(Teleborsa) – L’Aeroporto di Genova ha inaugurato la ‘Pascucci Sky Terrace’ con vista sulla pista e sul mare. La terrazza di 840 mq, allestita con tavolini e sedute, sarà aperta ai passeggeri, che potranno usufruire del panorama e dell’area ristoro. La gestione dello spazio sarà affidata a Sirio.

“Siamo estremamente felici di questa apertura, – commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova – che offre ai passeggeri un’esperienza unica e che restituisce alla città il luogo dove nonni e genitori hanno portato tanti genovesi ad ammirare gli aerei in atterraggio e in decollo. La terrazza dell’aeroporto torna a vivere, per chi parte, per gli accompagnatori e per i visitatori. A tutti i genovesi dico: vi aspettiamo in aeroporto.”