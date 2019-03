Aeroporto di Foggia, MIT rilascia SIEG e AdP da il via a progetto prolungamento pista

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera dal Mit per l’aeroporto di Foggia con la concessione del SIEG al progetto di prolungamento della pista. Con il rilascio del nulla osta per lo svolgimento del “Servizio di Interesse Economico Generale” da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti per lo scalo “G. Lisa”, società di gestione “Aeroporti di Puglia” e “Regione” potranno così procedere alla firma della nuova Convenzione che garantirà, tra l’altro, la connessione dell’Aerostazione con il territorio foggiano e l’insediamento di una base losgistica della Protezione Civile. Inoltre, in funzione dello status SIEG, la Regione Puglia ha garantito lacopertura dei costi di funzionamento dell’aeroporto.

Proprio in seguito all’ottenimento del SIEG, Aeroporti di Puglia ha proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori. In questo modo, decorsi i 35 giorni previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, si potrà stipulare il contratto con l’impresa, dando un seguito alla progettazione esecutiva appunto il prolungamento della pista di atterraggio dello scalo.

L’intervento, finanziato per 14 milioni di euro dall’Accordo di Programma Quadro Trasporti tra Regione Puglia, Ministero dello Sviluppo Economico e MIT, consentirà l’operatività di aeromobili di categoria C (in pratica velivoli di linea di medie dimensioni) sulle piste dell’aeroporto “G.Lisa” di Foggia.