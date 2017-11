Aeroporto di Fiumicino, aperti i nuovi parcheggi Executive

(Teleborsa) – Si sono aperti lunedì 20 novembre i nuovi parcheggi Executive di easy Parking all’Aeroporto di Fiumicino, posti di fronte al T1 – piano arrivi – e nell’edificio P-Terminal D, al terzo piano, di fronte al Terminal 3.

Si tratta di circa 200 posti auto più una serie di servizi che comprendono breakfast e quotidiani gratuiti, con possibilità di car valet (di fronte al Terminal 2, piano partenze) e lavaggio auto.

I parcheggi “Executive” prevedono la custodia della vettura e servizio di assistenza H24 tutti i giorni dell’anno.

Nella giornata di apertura Aeroporti di Roma ha destinato ai primi quattro utilizzatori dei parcheggi Executive un abbonamento gratuito annuale nominativo registrato con la targa dell’auto. Inoltre, chi accede ai nuovi parcheggi usufruirà di uno sconto del 20% di sconto presso i ristoranti Ferrari Spazio Bollicine e Antonello Colonna Open Bistrò, in area di imbarco B e da Assaggio e Attimi by Heinz Beck, in area internazionale di imbarco E.