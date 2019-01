Aeroporto di Fiumicino: ancora più “Welcome Chinese” con Wechat Pay

editato in: da

(Teleborsa) – All’aeroporto di Fiumicino i passeggeri cinesi possono fare shopping con Wechat Pay, il servizio di pagamento abbinato a WeChat, l’applicazione di messaggistica istantanea più diffusa nel Paese del Dragone.

Il Leonardo Da Vinci è il primo aeroporto in Italia ad accogliere questa modalità di pagamento frutto di una collaborazione tra Lagardère Travel Retail Italia, Aeroporti di Roma e WeChat che ha l’obiettivo di rendere lo scalo romano ancora più “Welcome Chinese”.

L’ingresso di questa piattaforma tra i metodi di pagamento è frutto di un’operazione che vede protagonista Natixis Payment, società che si occupa della creazione di pagamenti innovativi come le transazioni digitali, e a cui hanno aderito tutti i negozi del gruppo Lagardère presenti in aeroporto, ovvero tutti gli Aelia Duty Free Store, i negozi Relay, Montblanc, Pandora, Sunglasshut, Ermenegildo Zegna, Lacoste&Superdry, The Fashion Place e Michael Kors per il settore moda, ed Ajisen Ramen, presente nella food court dell’area di imbarco internazionale E, per il settore food.

Oggi nello store di Michael Kors è stato effettuato il primo pagamento con WeChat Pay e al passeggero cinese, al momento dell’acquisto, è stata donata dal Direttore Marketing e Sviluppo Aviation di Aeroporti di Roma, Fausto Palombelli, dal Direttore Commerciale di ADR, Giorgio Moroni, e dall’AD di Lagardère, Lucio Rossetto, una targa di ringraziamento.