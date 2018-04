Aeroporto di Cagliari, Ryanair presenta la nuova programmazione 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Ryanair, ha lanciato oggi 12 aprile la sua programmazione 2018 da Cagliari.

Include, una nuova rotta da Cagliari a Manchester, operativa nell’estate 2018 con due voli a settimana, e sei nuove rotte per l’inverno 2018/2019 verso Baden-Baden, Dusseldorf W., Porto, Siviglia, Valencia e Varsavia M., tutte con frequenza di due voli a settimana.

“L’impulso che Ryanair sta dando al nostro aeroporto e a tutto il Sud Sardegna in termini di accessibilità nazionale ed internazionale è per noi motivo di grande soddisfazione. La compagnia irlandese prosegue nella crescita del suo network, aggiungendo destinazioni strategiche collegate direttamente con Cagliari e con l’obiettivo sempre più marcato di creare nuove stagionalità“ – commenta Gabor Pinna, Presidente di SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari. Dal 2007 Ryanair ha iniziato a volare sul nostro scalo, confermando anno dopo anno la sua presenza: entro il 2018 la compagnia aerea raggiungerà il traguardo record dei 15 milioni di passeggeri trasportati da e per l’Aeroporto di Cagliari dall’avvio delle operazioni”.

“La partnership con Ryanair sta contribuendo in modo significativo a un notevole ampliamento del nostro network internazionale, come dimostra l’apertura della nuova rotta estiva su Manchester ma soprattutto le sei nuove rotte invernali su Spagna, Germania, Polonia e, per la prima volta, verso il Portogallo – afferma Alberto Scanu, amministratore delegato di SOGAER. Il network di Ryanair nella Summer 18, raggiungerà così 20 destinazioni e nel prossimo inverno il numero record di 24 destinazioni totali di cui ben 13 internazionali”.