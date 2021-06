Aeroporto di Bologna, Ventola: “Puntiamo ad accelerare decarbonizzazione: target Net Zero nei prossimi 10 anni”

editato in: da

(Teleborsa) – “Il protocollo che firmiamo oggi con Hera è per noi una grande occasione per sviluppare progetti concreti di economia circolare e per dare un ulteriore impulso alle azioni di sostenibilità ambientale che abbiamo avviato nel corso degli ultimi anni e che porteremo avanti coinvolgendo le diverse realtà presenti nello scalo”. È quanto ha affermato l‘amministratore delegato di Aeroporto di Bologna Nazareno Ventola in occasione della firma, presso il Marconi Lounge dello scalo bolognese, di un protocollo d’intesa di durata triennale con ilGruppo Heravolto a ottimizzare la scelta di materiali e risorse e a individuare soluzioni di gestione sempre più sostenibili, riducendo la quantità di rifiuti prodotti nello scalo e potenziando il riciclo dei materiali a fine vita.

Arrivare a zero emissioni di CO2 entro il 2050. La partnership siglata oggi con il Gruppo Hera aiuterà ad avvicinare questo obiettivo?

“Sicuramente va in quella direzione. L’aspirazione di arrivare al 2050 Net Zero è un impegno che abbiamo preso con molti altri aeroporti europei. Un impegno che è stato rafforzato a livello mondiale la settimana scorsa. Quello al 2050 è un percorso lungo ma noi vorremmo arrivare a raggiungere tale obiettivo anche prima. È un traguardo che, superata la prudenza iniziale, arretreremo: la nostra concessione finisce nel 2044 e puntiamo a raggiungere quel target prima del termine, nei prossimi dieci anni. Anche in quest’ottica l’accordo con Hera verrà ulteriormente rafforzato. I progetti che abbiamo visto oggi possono sembrare nella loro realtà piccoli progetti, in realtà sono molto importanti perché creano cultura, cominciano ad avere un impatto generale sul territorio e sulla nostra utenza. Nel corso dei prossimi anni noi con Hera vogliamo sviluppare comportamenti sempre più virtuosi”.

In vista dell’estate quali le prospettive per la ripartenza?

“È una ripartenza lenta in generale ma la componente del traffico per turismo e leisure sta riprendendo velocemente. C’è una gran voglia di muoversi e di viaggiare. Sul fronte del continente europeo, dove noi siamo maggiormente focalizzati, la firma ieri a Bruxelles del regolamento che istituisce il Green Pass ha rappresentato un passaggio importante. Un atto che dà certezze e consente di viaggiare con una serenità diversa. Quest’anno, data la fase di crisi, potremo dirci soddisfatti se riusciremo ad arrivare a un livello pari circa alla metà del traffico del periodo pre-Covid. Lo scorso anno abbiamo fatto poco meno di un terzo, quest’anno arriveremo a circa la metà anche se il settore del business recupererà più tardi i livelli precedenti. In tale ambito riteniamo che, anche una volta superata la crisi, il cambiamento strutturale in atto non ci farà tornare a dove eravamo nel 2019”.