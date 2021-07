Aeroporto di Bologna, a giugno 327 mila passeggeri

editato in: da

(Teleborsa) – Nel mese di giugno i passeggeri complessivi transitati per l’Aeroporto di Bologna sono stati 327.244, dato non confrontabile con il livello del giugno del 2020 (che registrò poco più di 35 mila passeggeri) e ancora distante rispetto ai valori del 2019 (-62,1%). Nel sesto mese dell’anno, i passeggeri su voli nazionali sono stati 155.267 (-12,4% su giugno 2019), mentre quelli su voli internazionali sono stati 171.977 (-75% su giugno 2019).

I movimenti aerei sono stati 3.156 (-51,7%), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.238 tonnellate, in crescita del 5,6% su giugno 2019. Le dieci mete più volate di giugno sono state: Catania, Palermo, Brindisi, Olbia, Bari, Tirana, Barcellona, Madrid, Cagliari e Bucarest.

Nel primo semestre dell’anno i passeggeri complessivi sono stati 770.396, in calo dell’82,7% sullo stesso periodo del 2019, con 9.150 movimenti (-74,1%) e 18.444 tonnellate di merce trasportata (-5,2%). Si può comunque notare il progressivo miglioramento dei dati di traffico: dagli 80 mila passeggeri di gennaio si è passati ai 140 mila di maggio e ai 327 mila di giugno.