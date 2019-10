Aeroporto di Bari, al via nuovo collegamento con Parigi Orly

editato in: da

(Teleborsa) – Si rafforzano i collegamenti fra la Puglia e la Francia. La società di gestione Aeroporti di Puglia e Transavia, compagnia low cost del Gruppo Air France–KlLM annunciano l’apertura di un collegamento diretto tra Bari e Parigi Orly.

Questa nuova linea rappresenta un’ottima opportunità per il turismo, ma anche per usufruire della rete di collegamenti del vettore che serve circa 60 destinazioni, in partenza da Parigi verso l’Europa e il bacino del Mediterraneo. Il volo verrà operato a partire dal 3 aprile 2020 con frequenza bisettimanale, ogni lunedì e venerdì.

Tiziano Onesti, Presidente di Aeroporti di Puglia, ha sottolineato che, con questo nuovo collegamento, l’offerta “si amplia e completa i collegamenti con la capitale francese”.

“I numeri in questi mesi ci hanno dato ragione”, ha affermato Onesti, spiegando “nei primi sei mesi del 2019 tanti francesi hanno scelto la Puglia facendo registrare un +12% di arrivi e presenze rispetto allo scorso anno. Non mancano i pugliesi in partenza per la capitale francese, da sempre meta ambita per il suo charme e per le sue peculiarità artistiche e culturali. Allo stesso modo il turista francese nella nostra regione è particolarmente interessato dal binomio mare/cultura, e di fatto sceglie per il proprio soggiorno le principali località balneari e le località d’arte: Bari, Lecce, Fasano, Vieste, Polignano, Otranto, Castellaneta, Monopoli e Gallipoli. Senza dimenticare tutta la provincia della Bat. Tuttavia la relazione tra cultura e turismo, associata all’enogastronomia e alla possibilità di praticare il turismo en plein air, continuano a rafforzare l’attrazione e la competitività del territorio regionale”.