Aeroporto dell’Elba, 1,2 milioni in tre anni da Regione Toscana per sicurezza e attività di terra

(Teleborsa) – Confermati anche per gli anni 2019-2021 i contributi di Regione Toscana per garantire nell’aeroporto di Marina di Campo, sull’isola d’Elba, le attività relative alla sicurezza, all’antincendio, al controllo del traffico aereo e alle dogane.

Con una delibera approvata nel corso dell’ultima seduta, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle infrastrutture, ha destinato all’aeroporto Teseo Tesei di Marina di Campo 1.200.000 euro in tre anni. Di queste risorse 1.100.000 saranno destinate alle dotazioni ed infrastrutture antincendio, per il controllo del traffico aereo e per il supporto alle attività di polizia e dogana, mentre 100.000 serviranno per studi propedeutici al nuovo piano di sviluppo aeroportuale.

La Regione Toscana conferma così per i prossimi tre anni la volontà di contribuire a sostenere le spese per il funzionamento dell’aeroporto elbano, essenziale per garantire la continuità territoriale degli abitanti dell’Elba e utile anche a fini turistici, a beneficio dell’economia dell’intero Arcipelago toscano.