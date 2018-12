Aeroporto Costa d’Amalfi, salvi i 40 milioni del decreto Sblocca Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Buone notizie per l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi. Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è arrivato il sì al masterplan che dovrà determinare lo sviluppo tecnico-operativo dello scalo, seguito dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della proroga di un anno per concludere l’iter burocratico relativo al cantiere dei lavori per l’allungamento della pista di volo.

Una dilazione nel tempo che salva e conferma i 40 milioni del decreto Sblocca Italia.

Resta, in itinere, anche il progetto di fusione per incorporazione della società di gestione del Costa d’Amalfi nella Gesac di Napoli Capodichino.