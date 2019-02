Aeroporto Ciampino, chiuso per 3 ore dopo ritrovamento ordigni bellici

editato in: da

(Teleborsa) – Ritrovati ordigni bellici appartenenti al periodo della seconda guerra mondiale all’Aeroporto di Ciampino. La scoperta è stata effettuata durante i lavori di manutenzione dei piazzali di sosta degli aeromobili.

A causa di questo rinvenimento, l’Aeroporto è stato momentaneamente chiuso, dietro disposizione di ENAC, per permettere agli artificieri di effettuare le operazioni di rimozione di tali residui in completa sicurezza.

Sono previste circa tre ore di intervento per smantellare completamente l’area e ripristinare l’usufruibillità del perimetro. Nel frattempo i voli programmati nella fascia oraria di sospensione delle attività, previsti in arrivo e in partenza sulla scalo di Ciampino, potranno essere trasferiti all’aeroporto di Fiumicino o subire dei ritardi.

Per evitare disagi, l’Aeroporto di Ciampino consiglia ai passeggeri di monitorare sul sito di Aeroporti di Roma, sui social e sull’App gli aggiornamenti in tempo reale e di contattare la compagnia di riferimento per avere informazioni sul proprio volo.