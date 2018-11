Aeroporto Catullo Verona, un bando a evidenza pubblica per la cessione dello 0,005%

editato in: da

(Teleborsa) – I comuni che fanno parte della galassia dei piccoli azionisti della società Catullo stanno facendo i conti con le procedure di cessione delle quote. Il comune di Bronzone ne possiede 118, corrispondenti allo 0,005 per cento del totale delle azioni della società aeroportuale, per un valore di 3.741,85 euro. Il sindaco ha emanato un bando a evidenza pubblica, con riferimento all’obbligo di dismissione delle quote – si legge nella delibera di giunta municipale – sancito dalla normativa vigente in materia di razionalizzazione delle società partecipate pubbliche. Per partecipare all’asta occorre eseguire un deposito cauzionale di 74,83 euro – come recita espressamente il bando – pari al 2 per cento della base d’asta, con fideiussione bancaria oppure tramite polizza assicurativa.

La quota in vendita è esigua, ma valgono tutte le regole dell’asta pubblica con tanto di diritto di prelazione degli altri soci della Catullo. Le offerte per acquistare le azioni del comune di Bronzone dovranno pervenire entro le ore 11 del 12 dicembre. Una procedura ineccepibile, ma che richiama quella diversa adottata per la vendita delle quote da parte del comune di Villafranca, che permise alla Save di Venezia di entrare nel capitale sociale della Catullo, su cui Anac ha sollevato contestazioni.