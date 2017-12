Aeroporto Catullo Verona, crescita a due cifre per i passeggeri registrati a novembre

(Teleborsa) – Numeri in crescita per l’aeroporto Catullo di Verona.

A novembre i passeggeri sono stati oltre 150 mila, in aumento del 17% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Le prime tre compagnie per volume di traffico sono state Volotea, Ryanair e Alitalia, che insieme hanno rappresentato il 51% dei volumi complessivi dello scalo. A seguire, Lufthansa e Neos.

L’Italia si è confermata il primo paese di destinazione, con una quota di mercato del 42%, seguita da Germania, Gran Bretagna e Spagna.

Roma si è attestata come prima destinazione per flussi di traffico, seguita da Palermo e Catania. In quarta posizione Francoforte, che ha superato Londra grazie al nuovo volo giornaliero di Lufthansa che collega il Catullo con il suo hub con tre voli giornalieri.

Da gennaio a novembre, invece, il volume di passeggeri è stato di oltre 2,9 milioni, in incremento del 10,5% sullo stesso periodo del 2016.