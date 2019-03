Aeroporto Catania, via libera alla privatizzazione

editato in: da

(Teleborsa) – Fumata bianca per la privatizzazione dell’aeroporto di Catania. L’assemblea dei soci di SAC, la società che gestisce i servizi dello scalo Fontanarossa, si è espressa favorevolmente al processo di privatizzazione. Un sì ampiamente annunciato che individua anche la modalità per la vendita delle quote da parte dei soci pubblici.

Tra le varie possibilità illustrate dall’amministratore delegato Nico Torrisi è stata preferita quella del trade sade, cioè la cessione a un partner privato selezionato con procedura di evidenza pubblica, dopo un approfondimento di natura legislativa.

La privatizzazione, quindi, come possibilità di ulteriore sviluppo per lo scalo etneo che nel 2018 ha sfiorato i 10 milioni di transiti e fa registrare un costante trend di crescita.

Presenti alla deliberazione il presidente della Camera di Commercio del SudEst Sicilia Pietro Agen, “maggiore azionista” di SAC, favorevole alla privatizzazione, il sindaco Salvo Pogliese, la presidente di SAC Daniela Baglieri e l’intero CdA, gli altri soci: Carmela Floreno (commissario del Libero Consorzio di Siracusa) e Giovanni Perino (Irsap).

Favorevole il presidente della Regione, Nello Musumeci, mentre in contrapposizione politica resta negativo il giudizio del Movimento 5 stelle. Critico il ministro Danilo Toninelli.