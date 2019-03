Aeroporto Catania, movimenti aerei ridotti causa lavori da lunedì 11 marzo per dieci giorni

editato in: da

(Teleborsa) – Da lunedì 11 marzo a mercoledì 20 marzo lavori urgenti nell’area di movimento dell’aeroporto di Catania, che comporteranno la riduzione dei movimenti in arrivo. Lo comunica SAC, società di gestione dello scalo etneo. Nel dettaglio, il giorno 11 marzo i movimenti in arrivo saranno ridotti da 10 all’ora a 6 all’ora.

Dal giorno 12 fino a fine lavori, i movimenti in arrivo saranno invece ulteriormente ridotti a 4 all’ora. L’impresa opererà su turni di 24 ore, senza interruzioni, per accelerare il più possibile la consegna dei lavori. Nei giorni interessati, per ovviare agli inevitabili ritardi, alcune compagnie aeree hanno deciso di cancellare una parte dei propri voli e di mantenerne altri sempre su Catania, mentre altre hanno deciso di dirottare parte dei voli sull’aeroporto di Comiso.

Per andare incontro alle esigenze dei passeggeri, i cui voli opereranno sullo scalo ibleo, è stato attivato un servizio di autobus navetta tra gli scali di Catania e Comiso. Il servizio verrà effettuato dall’AST (Azienda Siciliana Trasporti), che ha risposto alla richiesta dell’AD della SAC, Nico Torrisi. L’AST effettuerà 24 corse (un autobus per ogni corsa), 12 corse in partenza dall’aeroporto di Catania e 12 in partenza dall’aeroporto di Comiso, modulate sugli orari dei voli in partenza e in arrivo all’aeroporto ibleo.

Il percorso diretto durerà circa un’ora e mezza. La prima corsa partirà da Catania alle 5,30 del mattino di lunedì, dal capolinea AST situato di fronte all’ex aerostazione Morandi. L’ultima corsa partirà da Comiso alle 22,15. I biglietti potranno essere acquistati direttamente a bordo e avranno il costo di una normale corsa urbana.

