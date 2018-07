Aeroporto Catania, in funzione il nuovo Terminal C

editato in: da

(Teleborsa) – Fine settimana più agevole per coloro i quali hanno utilizzato l’aeroporto di Catania Fontanarossa gestito da SAC. Sabato scorso, infatti, è stato riaperto il Terminal C, da dove partono i voli Milano Malpensa, Venezia, Napoli, Amsterdam, Berlino, Bordeaux, Lione, Nizza e Parigi, per un transito giornaliero corrispondente a 2.000 passeggeri che hanno avuto a disposizione quasi 4.000 metri quadrati in più.

Di fatto, l’ex padiglione Norma, ora ristrutturato, ospita la sola compagnia easyJet, che pure utilizza per i voli extraSchengen (verso Regno Unito e Svizzera) il Terminal A, dove funzionano 13 varchi di sicurezza. Il Terminal C, posto al piano terra, è dotato di 4 postazioni check-in (assieme al drop off per la consegna dei bagagli), 4 varchi, 4 gate.

All’ingresso due stalli auto per i passeggeri a ridotta mobilità (Prm) e tra i servizi all’interno la ristorazione con cibo senza glutine. Il Terminal C avrà una capacità di 600mila passeggeri/anno. La cerimonia di inaugurazione ufficiale del Terminal C è fissata per mercoledì 25 luglio, alla presenza dei Presidenti di ENAC e SAC (Società Aeroporto Catania), Vito Riggio e Daniela Baglieri. Entro il 2020 è prevista la ristrutturazione del Terminal B (ex Morandi).