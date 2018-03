Aeroporto Catania, con Volotea il primo volo diretto per Pescara

editato in: da

(Teleborsa) – Inedito collegamento aereo diretto della spagnola Volotea tra Catania e Pescara dal 31 maggio. Il volo avrà frequenza bi-settimanale. Nel 2018 l’offerta Volotea da Catania prevede circa 800.000 posti, con un incremento del 7% rispetto allo scorso anno, raggiungendo 8 destinazioni, 7 in Italia e 1 all’estero: Ancona, Bari, Genova, Napoli, Pescara, Venezia, Verona e Tolosa, in Francia.



“Un vero grazie a Volotea – ha dichiarato Nico Torrisi, Ad di Sac, società che gestisce lo scalo di Fontanarossa – per questa ulteriore rotta da Catania. Il volo su Pescara va a potenziare il network di collegamenti nazionali dal nostro scalo e, oltre a confermare la proficua sinergia fra Volotea e Sac, rappresenta un ponte diretto fra la Sicilia e la bellissima terra dell’Abruzzo: l’ occasione che non mancherà di animare il segmento turistico delle due regioni”.

“Volotea atterrerà per la prima volta a Pescara e siamo davvero soddisfatti che il nuovo volo per l’Abruzzo parta dall’aeroporto di Catania – ha affermato Valeria Rebasti, commercial country manager della compagnia in Italia – e così da fine maggio i nostri passeggeri siciliani potranno finalmente raggiungere, con voli comodi e diretti, la costa adriatica del Centro Italia”.