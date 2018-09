Aeroporto Catania, a Fontanarossa chiusa per lavori rampa accesso Terminal A

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusa per un mese, dal 24 settembre al 26 ottobre, la rampa partenze dell’aeroporto di Catania Fontanarossa per permettere lavori straordinari di riqualifica del Terminal A. I passeggeri diretti con l’auto nello scalo aereo catanese potranno usufruire dei parcheggi Pl e P2, antistanti il Terminal A, per le operazioni di scarico di persone e bagagli. La SAC, società di gestione aeroportuale della città etnea, comunica che la chiusura dell’accesso alla rampa partenze si è resa necessaria per consentire anche l’impermeabilizzazione del tetto di questa parte dell’aerostazione.

In entrambi i parcheggi P1 e P2 disponibili, i primi 15 minuti di sosta sono gratuiti. Durante queste settimane di lavori straordinari potranno transitare dalla rampa partenze solo gli autobus pubblici e turistici, i mezzi delle Forze dell’ordine e quelli di soccorso. L’area in questione sarà presidiata da personale del servizio Viabilità di SAC Service, al fine di informare gli utenti e rendere più fluido il traffico all’interno dell’area aeroportuale.

In alcuni giorni di ottobre, che saranno comunicati a seguire, il transito dei mezzi autorizzati potrà essere interdetto per consentire nell’area del cantiere l’installazione di una gru per la movimentazione dei materiali destinati al tetto. SAC, inoltre, nell’ottica di un continuo miglioramento della viabilità e dei servizi aeroportuali annuncia anche la volontà di istituire al più presto una ZTC (Zona a traffico controllato) che contribuirà notevolmente a mantenere scorrevole e ordinato il traffico nell’area aeroportuale.

L’intervento di riqualifica e impermeabilizzazione del tetto del Terminal A rientra nella programmazione del Piano triennale degli investimenti (2017-2020) che SAC ha concordato con ENAC nel maggio 2017. I lavori sono eseguiti da SAC in autofinanziamento e il costo complessivo dell’opera ammonta a 838mila euro.