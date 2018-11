Aeroporto Bologna, passeggeri in crescita a ottobre

editato in: da

(Teleborsa) – Un altro mese di crescita per l’Aeroporto di Bologna: ad ottobre i passeggeri hanno fatto segnare un +4,6% rispetto allo stesso mese del 2017, per un totale di 747.354 passeggeri.

Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati 582.394, mentre quelli su voli nazionali sono stati 164.960. Praticamente invariati (+0,3%) i movimenti aerei, a quota 6.006, mentre le merci trasportate per via aerea hanno registrato una crescita del 5%, per un totale di 3.974 tonnellate.

Le tre destinazioni preferite di Ottobre sono state: Catania, Barcellona e Francoforte. Tra le prime dieci destinazioni troviamo inoltre, nell’ordine: Parigi Charles de Gaulle, Madrid, Londra Heathrow, Roma Fiumicino, Palermo, Amsterdam e Londra Stansted. La capitale italiana è anche quella che ha fatto segnare l’incremento mensile più significativo (+28%), seguita da Barcellona (+26%) e Catania (+18%).

Nei primi dieci mesi del 2018 i passeggeri complessivi dell’Aeroporto di Bologna sono stati 7.183.520, con una crescita del 2,5% sullo stesso periodo del 2017. I movimenti sono stati 56.776, con una decrescita dello 0,8% sull’anno precedente. Le merci totali annue registrano una flessione del 3,7%, con 33.593 tonnellate trasportate.