Aeroporto Bologna, avvio sprint del Marconi nel 2019

(Teleborsa) – Parte bene il 2019 dell’Aeroporto di Bologna: nel mese di gennaio i passeggeri sono stati 641.159, con una crescita del 7,1% sullo stesso mese del 2018. Quanti imbarcati sui voli internazionali hanno sfiorato quota mezzo milione (495.664) facendo registrare un incremento del 10% che è servito a compensare la flessione (-2,3%) registrata sui voli nazionali (145.495). Tuttavia, la destinazione più gettonata di gennaio 2019 è stata Catania con 31 mila passeggeri, seguita da Barcellona (26.500 passeggeri) e Parigi Charles de Gaulle (24.500).

La crescita del numero dei passeggeri è stata sostenuta dall’ aumento (+6,7%) dei movimenti aerei, a quota 5.368; in calo, invece, le merci trasportate per via aerea (3.308 tonnellate) che hanno subito una flessione del 3,7% rispetto a gennaio 2018. Nella programmazione invernale 2018-19 si sono aggiunte le destinazioni di Londra Luton, Manchester, Alicante, Oporto, Amman, Kaunas. Diminuite le frequenze da e per Napoli, Palermo e Trapani.