Aeroporto Bergamo supera 1 milione di passeggeri a ottobre e punta al record annuale

(Teleborsa) – 10,5 milioni di passeggeri e oltre 100 mila tonnellate di merci courier. Sono solo alcuni dei numeri registrati dall’Aeroporto di Bergamo nei primi dieci mesi del 2017.

Nel dettaglio, anche a ottobre lo scalo di Orio al Serio ha superato il milione di passeggeri, a conferma di un trend di continuità dall’inizio della primavera 2017.

L’incremento rispetto a ottobre 2016 è dell’8,1% e corrisponde in valore assoluto a 1.047.355 passeggeri, che porta il totale progressivo dei primi dieci mesi dell’anno a 10,5 milioni, proiettando lo scalo per la prima volta al superamento di quota 12 milioni nel 2017.

Cresce di quasi il 30% la componente dei passeggeri sui collegamenti extra UE e dell’8,2% nell’area Schengen, mentre si consolidano i viaggiatori sui voli nazionali (+3%). Il dato positivo riguarda tutte le compagnie aeree operanti sullo scalo, sia in termini di movimento passeggeri che di load factor.

Significativi incrementi anche sul fronte delle merci aeree: 103 mila tonnellate nei primi dieci mesi (+7,9% rispetto al corrispondente periodo del 2016), di cui 11.117 movimentate nel mese di ottobre 2017 (+9,5%), con una forte crescita sia per UPS che per DHL della merce originata sulla base, a conferma della tendenza a ridurre la funzione di hub di trasferimento per esaltare sempre più la vocazione di base logistica al servizio dell’export territoriale, di fondamentale importanza per il tessuto economico e produttivo locale. Ciò a testimonianza della capacità di rispondere alle esigenze espresse dal mondo delle imprese e dei servizi, e a conferma dell’ottimale posizionamento dei maggiori operatori courier mondiali.