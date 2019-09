Aeroporto Bergamo, sosta gratuita di 30 minuti presso parcheggio P3

editato in: da

(Teleborsa) – All’Aeroporto di Milano Bergamo sarà possibile parcheggiare gratuitamente per 30 minuti per prendere passeggeri in transito presso lo scalo Orio al Serio, usufruendo di un nuovo servizio offerto da SACBO, società di gestione dello scalo, e ViaMilanoParking, società affidataria dei parcheggi.

Le due società confermano l’opportunità offerta agli automobilisti di utilizzare senza alcun esborso e fino a un massimo di 30 minuti il parcheggio P3 come area di attesa. Basterà ritirare il biglietto all’ingresso ed effettuare l’uscita entro il 30esimo minuto senza alcun pagamento.

Il dispositivo è stato introdotto nel corso dell’estate per agevolare la gestione dei flussi di autoveicoli che si recano in aeroporto per prelevare persone in arrivo e contrastare il fenomeno della sosta abusiva lungo la strada di accesso all’aerostazione.

Questo tempo di attesa viene concesso con l’obiettivo di regolare i flussi di traffico e permettere di impiegare proficuamente il parcheggio P1 Sosta Breve, dove il tempo di transito gratuito è confermato in dieci minuti, sufficiente per coloro i quali devono effettuare la sola operazione di carico di persone e bagagli.