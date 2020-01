Aeroporto Bergamo, SACBO: nel 2019 assistiti 60mila passeggeri a ridotta mobilità

editato in: da

(Teleborsa) – Sono 60mila i passeggeri a ridotta mobilità assistiti nel 2019 presso l’Aeroporto di Milano Bergamo, uno ogni 115 tra coloro che partono. Un numero raddoppiato negli ultimi cinque anni secondo il bilancio del servizio Sala Amica redatto da SACBO, società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo, terzo aeroporto italiano per movimenti passeggeri. In media – si legge nel Rapporto – ogni giorno 160 passeggeri in partenza e in arrivo ricevono assistenza per l’imbarco e lo sbarco con Ambulift.

Un dato complessivo che – afferma la Società in una nota – “riflette l’impegno a garantire il diritto alla mobilità dei soggetti deboli e dei minori, tema del seminario promosso da SACBO in collaborazione con ENAC e che ha permesso di fare il punto sulla Gestione dei Passeggeri a Ridotta Mobilità e sull’esperienza maturata nell’applicazione del Protocollo Autismo all’aeroporto di Milano Bergamo”.

“È importante andare oltre gli obblighi assegnati al gestore aeroportuale – ha dichiarato Giovanni Sanga, presidente di SACBO – affinché il passeggero a ridotta mobilità, sia che viva una forma di disabilità permanente, sia una situazione momentanea tale da richiedere assistenza, maturi una esperienza positiva di accoglienza e venga agevolato nei vari passaggi e goda dei servizi a disposizione dell’utenza aeroportuale”.

“L’apertura della nuova ala est dell’aerostazione, prevista il prossimo mese di aprile, consentirà di dedicare alla Sala Amica uno spazio ancora più ampio e confortevole, ricavato laddove è collocata la airside Vip Lounge, al primo piano del terminal partenze. Una soluzione che permetterà ai PRM di essere a diretto contatto con l’ambiente dell’aerostazione” ha aggiunto Emilio Bellingardi, direttore generale di SACBO.

Al fine di consentire ai passeggeri con disabilità e ai passeggeri a ridotta mobilità di poter usufruire del trasporto aereo a condizioni accessibili e adeguate, al pari di tutti gli altri cittadini “l’ENAC – fa sapere Mark De Laurentiis, responsabile della Carta dei Diritti e Qualità dei Servizi aeroportuali ENAC –, individuato quale Organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento CE 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, nell’esercizio del proprio ruolo e delle proprie funzioni, è costantemente impegnata ad assicurare adeguati standard di qualità dei servizi offerti dagli operatori secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza”.

L’attività di vigilanza e monitoraggio viene espletata dall’Ente mediante la verifica della corretta applicazione del citato Regolamento comunitario, mediante l’attività ispettiva e di Auditing della qualità e dei servizi di assistenza ai PRM, attraverso l’approvazione delle Carte dei Servizi dei gestori aeroportuali e dei vettori nazionali, nonché mediante la diffusione, a livello nazionale, di best practices; infine, attraverso la promozione di iniziative quale, a titolo esemplificativo, quella a favore dei soggetti affetti dallo spettro dell’autismo, denominata “Autismo. In viaggio attraverso l’aeroporto”.

“L’autismo, che fino a ieri rappresentava un impedimento ad affrontare il viaggio in aereo, – ha commentato Aldo Vignati, responsabile qualità e rapporti con l’utenza di SACBO – viene gestito attraverso guide visive e un percorso di familiarizzazione gli itinerari di partenza e di arrivo nella struttura aeroportuale, offrendo in tal modo l’opportunità di volare a quei soggetti che rivelano la propria propensione a vivere questa esperienza con i proprio familiari e accompagnatori”.