Aeroporto Bergamo, SACBO annuncia conti e trend positivi nel bilancio 2018

(Teleborsa) – Nell’anno in corso l’Aeroporto di Milano Bergamo registrerà un movimento passeggeri di quasi 13 milioni, il 5% in più rispetto al 2017, ed un risultato finanziario migliorativo e in linea con le previsioni. Ciò permette alla società di gestione SACBO di affrontare il ciclo di nuovi investimenti sulle infrastrutture, il più rilevante dei quali riguarda l’ampliamento dell’aerostazione, da completarsi in due fasi nel 2020.

E’ il resoconto fatto dai vertici della società che gestisce l’Aeroporto di Milano Bergamo, che consolida la terza posizione a livello nazionale alle spalle di Fiumicino e Malpensa, conservando la quota strategica di merci courier e il relativo polo logistico formato da DHL e UPS, che movimenta 125mila tonnellate.

Roberto Bruni e Emilio Bellingardi, presidente e direttore generale di SACBO, hanno illustrato i risultati raggiunti nell’anno e le novità introdotte a livello di infrastrutture e servizi.

Al restyling dell’area check-in, che dispone di 33 banchi check-in, di cui 4 postazioni dedicate alla modalità self drop-off (per la registrazione e consegna del bagaglio da stiva da parte dei passeggeri muniti di carta di imbarco elettronica), e al contestuale inserimento della lingua romena accanto all’italiano, inglese e russo sui monitor che forniscono le informazioni in tempo reale sullo stato dei voli, si accompagna l’apertura nella settimana precedente il Natale del nuovo piazzale aeromobili a Nord della pista di volo, al termine dei lavori di ampliamento dell’area preesistente per un investimento di 12 milioni, che portano da 6 a 14 le piazzole classe Charlie disponibili, in aggiunta alle 33 presenti sul lato aerostazione.

Sul fronte degli investimenti, nel 2018 l’aeroporto è stato interessato da 21 cantieri, lo stesso numero che sarà aperto il prossimo anno. SACBO impegnerà nel 2019 la cifra di 32 milioni, cifra equivalente al 2018, anno in cui ha distribuito incarichi a 566 fornitori, il 45% dei quali rappresentati da aziende del territorio bergamasco e un altro 28% con sede nelle province della Lombardia.

L’intervento più rilevante è previsto sul lato est dell’aerostazione, che permetterà nel giro di 18 mesi di raddoppiare, da 5 a 10 il numero dei gate extra-Schengen, all’interno del terminal.

I vertici SACBO hanno espresso l’auspicio che possa confermarsi il cronoprogramma dell’iter per la realizzazione del collegamento ferroviario con l’aeroporto, che prevede la progettazione preliminare possa essere conclusa entro l’estate 2019 e la convocazione della Conferenza dei Servizi entro settembre 2019, per arrivare alla progettazione definitiva nel 2020.

Il Presidente Bruni ha ricordato che il 17 dicembre scade il termine per presentare osservazioni al Piano di Sviluppo Aeroportuale 2015-2030, già approvato in linea tecnica dal Ministero dei Trasporti e ora all’attenzione del dicastero dei trasporti, assicurando il massimo impegno sul fronte della mitigazione ambientale, garantita anche dall’introduzione di aeromobili di nuova generazione, meno rumorosi e a minor consumo, nelle flotte dei due maggiori vettori operanti sullo scalo, Ryanair e Wizzair.

Quanto alle alleanze, quella a Est che riguarda la ventilata partecipazione allo sviluppo dell’aeroporto di Montichiari, non appare praticabile fino a quando – ha sottolineato Bruni – la concessione rimarrà in capo alla Catullo e non ci saranno aperture.