Aeroporto Bergamo, continua a crescere offerta voli e destinazioni

editato in: da

(Teleborsa) – Continua a crescere il numero dei voli e la scelta delle destinazioni servite dall’Aeroporto di Bergamo, ad un mese esatto dalla ripresa dei voli passeggeri di linea avvenuta il 18 maggio scorso, con la riattivazione del primo di una serie di collegamenti assicurati dalla compagnia Wizz Air.

Volotea avvierà domani mattina, 18 giugno 2020, la rotta Bergamo-Olbia (decollo alle 9:50 con atterraggio all’aeroporto Costa Smeralda alle 11:15), con frequenza iniziale di 5 volte a settimana, da giovedì a lunedì, e doppio volo giornaliero nei mesi di luglio ed agosto. Dal 20 giugno e per tutti i fine settimana estivi (sabato e domenica), Volotea collegherà Milano Bergamo anche a Lampedusa e Pantelleria.

Ryanair riprenderà le operazioni da Milano Bergamo domenica 21 giugno con i primi sette voli su Madrid, Ibiza, Manchester, Palma di Maiorca, Atene, Catania e Alghero. Nell’ultima settimana di giugno, la compagnia low cost con base a Bergamo effettuerà 11 voli giornalieri, assicurando allo scalo il 40% del proprio network a partire dal 1° luglio.

SACBO, società di gestione dello scalo, per assicurare il necessario distanziamento, ha predisposto nell’area check-in e all’interno dell’aerostazione, fino ai gate di imbarco, una nuova tipologia di segnali calpestabili, mentre da domenica 21 giugno tornerà disponibile il servizio self drop off per i bagagli da stiva.