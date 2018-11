Aeroporto, asta a Milano Malpensa per oggetti persi o abbandonati

editato in: da

(Teleborsa) – Tanta curiosità per l’asta degli oggetti persi o abbandonati negli aeroporti milanesi, che è andata in scena venerdì 23 novembre nel salone Noi Sea del Terminal 2 di Malpensa.

Duecento lotti, con tipologie classiche che comprendono abiti, borse da viaggio, ombrelli, trasportini per animali, molti giocattoli e beni tecnologici e di valore: dai computer portatili alle fotocamere ai telefoni cellulari e tablet.

Tutto materiale non reclamato. E’ rimasto in custodia un canotto, mai reclamato ed evidentemente di poco interesse. Il numero degli oggetti persi o abbandonati a Malpensa e Linate è aumentato in modo proporzionale all’incremento del movimento passeggeri.