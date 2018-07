Aeroporti Trapani e Comiso, slitta di una settimana il parere sui bandi di co-marketing

editato in: da

(Teleborsa) – La Sicilia vive la sua estate di voli pieni di turisti e persone che si ricongiungono alle loro famiglie per un periodo di vacanze nella terra d’origine. Nel clou della stagione gli amministratori devono guardare avanti e pianificare il futuro. In particolare per gli aeroporti di Trapani e Comiso. La Quinta commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana doveva esaminare i piani propedeutici ai bandi di co-marketing, ma la riunione (che pure era stata convocata d’urgenza dal presidente Luca Sammartino), non si è tenuta per mancanza del numero legale.

Chiamata ad esprimere il parere sul Piano di promozione territoriale, la quinta commissione è stata aggiornata a martedì 24 luglio. In gioco la possibilità per i due aeroporti di stringere accordi con i vettori per garantire i collegamenti dall’autunno in avanti.