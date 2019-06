Aeroporti, Toninelli: “Regolazione economica opportunamente affidata all’ART”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministro del Trasporti Danilo Toninelli, nel corso del suo intervento alla presentazione del Rapporto 2018 di ENAC, ha affrontato il tema della competenza per la regolazione “economica” degli aeroporti, affermando che è stata “opportunamente assegnata all’ART” in qualità di autorità indipendente sul settore dei trasporti. All’ENAC compete invece la regolazione “tecnica” del settore.

L’intervento di Toninelli fa riferimento all‘entrata in vigore il 26 maggio scorso della “Legge Europea 2018”, che affida la competenza in materia di diritti aeroportuali all’ART anche per i contratti in deroga, vale a dire il sistema aeroportuale romano che comprende Fiumicino e Ciampino, quello milanese con Malpensa e Linate e Venezia.

La Legge Europea 2018 ha posto rimedio ad una vicenda sulla quale la Commissione Europea, nel 2014, aveva aperto una procedura d’infrazione contro l’Italia, indicando l’opportunità di affidare la determinazione dei diritti aeroportuali ad un Ente indipendente.