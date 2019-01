Aeroporti, rintracciato migrante in fuga che ha mandato in tilt Malpensa

editato in: da

(Teleborsa) – E’ stato rintracciato nella notte e arrestato dai carabinieri a Samarate, in provincia di Varese, il migrante fuggito dall’aereo che avrebbe dovuto rimpatriarlo sullo scalo di Malpensa.

La fuga rocambolesca, iniziata con l’attraversamento della cabina dell’aereo fino all’uscita dal portello posteriore, è proseguita con la corsa sul piazzale e verso le piste dello scalo varesino. L’uomo, un trentenne egiziano e non senegalese come inizialmente indicato, era saluto su un volo AirItaly diretto a Dakar, località di provenienza verso cui era stato ridestinato.

L’episodio, accaduto alle 19:28, ha fatto scattare l’allarme immediato e, per motivi di sicurezza, costretto alla chiusura dello scalo di Malpensa, costringendo a dirottare i voli in arrivo sugli scali di Linate e Bergamo.

La prima fase di emergenza si è conclusa dopo 50 minuti, con la riapertura della pista 35L decisa da Enac, Enav e Polizia di Stato. Alle 22:33 la riapertura della seconda pista e il ritorno alla piena operatività. Il coordinamento tra Enav e gli aeroporti alternati, insieme alla macchina organizzativa di Sea, la società che gestisce il principale scalo meneghino, ha permesso di contenere i disagi, con i voli dirottati che in parte sono stati riposizionati su Malpensa. Negli altri casi si è provveduto al trasferimento dei passeggeri in bus. Il cittadino egiziano autore della fuga sarà allontanato dal Paese in mattinata.