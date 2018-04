Aeroporti Palermo e Trapani collettori turistici per Marsala

editato in: da

(Teleborsa) – Gli aeroporti di Palermo e Trapani collettori di flussi turistici verso le province siciliane, ma in modo organizzato. L’Associazione Strutture Turistiche di Marsala ha presentato il servizio di trasferimento passeggeri dagli Aeroporti di Trapani Birgi e Palermo fino alle strutture turistiche del più grande comune della provincia di Trapani. Il servizio, basato su un cofinanziamento da parte delle strutture turistiche, copre tutto il territorio comunale e assicura la mobilità in zone non coperte dai servizi pubblici. La piattaforma è già on line e i servizi sono prenotabili per trasferimenti a partire da lunedì 9 aprile. Il servizio, progettato da AST, viene gestito direttamente da Mothia Lines. Il servizio è stato pensato per il grande pubblico (sulla piattaforma sono prenotabili fino a gruppi di 50 persone) e contribuirà a utilizzare i collegamenti offerti dall’Aeroporto di Trapani, in fase di rilancio, e sfruttare al meglio le potenzialità legate alla crescita del movimento passeggeri sullo scalo di Palermo.