Aeroporti, Misiani: legge di Bilancio sede più opportuna in cui discutere tema

(Teleborsa) – Il viceministro all’Economia, Antonio Misiani è intervenuto sulla vicenda della richiesta dei ristori da parte degli aeroporti ribadendo che “il decreto Ristori non sia la ‘sede’ opportuna. Il Governo sta dialogando da tempo con le associazioni che rappresentano le società di gestione aeroportuale. La situazione è oggettivamente molto difficile e la crisi colpisce infrastrutture attorno a cui ruotano oltre 700mila posti di lavoro e il 2,7% del PIL”.

“Il ministero delle Infrastrutture e quello dell’Economia stanno valutando la fattibilità di un intervento di sostegno, tenendo conto di quelli previsti in altri paesi europei e dei vincoli della normativa UE sugli aiuti di Stato. In questa prospettiva, la legge di Bilancio può essere assai più dei decreti ristori, la sede più opportuna in cui discutere questo tema” ha concluso Misiani.