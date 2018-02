Aeroporti, lo scalo D’Annunzio di Brescia Montichiari rifà la pista

(Teleborsa) – La società Catullo ha varato un piano industriale per il potenziamento infrastrutturale dell’Aeroporto di Brescia Montichiari, che prevede 52 milioni di investimenti entro il 2020.

I fondi serviranno per l’adeguamento dei nuovi magazzini ed il miglioramento del terminal, ma di cui circa la metà (24 milioni) sono destinati al prolungamento della pista, attualmente lunga 3 km, per consentire ai voli cargo intercontinentali di effettuare decolli a pieno carico per giungere senza scalo alla destinazione finale. Un’operazione che è allo studio ed impegna l’Ente Provincia di Brescia a intervenire sulla viabilità esterna allo scalo.

L’obiettivo è quello di rafforzare la vocazione merci del D’Annunzio che ospita già l’hub di Poste Italiane.

La pista di volo, inaugurata quasi vent’anni fa, necessita di rifacimento del manto. Per questo è stato pubblicato il bando relativo a lavori di riqualificazione delle infrastrutture di volo, per un importo a base d’asta di 7 milioni e 84mila euro. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12 del 5 marzo. Oltre alla pavimentazione, si dovrà intervenire anche sul canale di drenaggio, ridisegnando la segnaletica orizzontale. I lavori dovrebbero essere eseguiti in un tempo previsto di quattro settimane, con conseguente stop alle operazioni di volo.